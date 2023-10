Vitor Ramil faz show beneficente na Pucrs, nesta sexta

Nesta sexta-feira (06), às 20h, o cantor e compositor gaúcho Vitor Ramil vai até o Salão de Atos da Pucrs (Av. Ipiranga, 6681) para apresentar o show beneficente Acordei Sonhando. Parte do valor adquirido será destinado ao Instituto Sociocultural Afro-Sul Odomodê que, entre outras iniciativas, tem o objetivo de tornar a arte e a cultura acessíveis a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Os ingressos podem ser comprados através do site e aplicativo Guichê Web ou no Campus da Pucrs, a partir de R$ 30,00.

O espetáculo também contará com a participação especial de 64 crianças da Escola Projeto, de Porto Alegre. Elas compuseram, junto com Vitor Ramil, a canção Acordei Sonhando, que serviu como ponto de partida para o show beneficente. A composição foi criada em uma atividade oferecida anualmente pela escola, da qual o músico participa.



No show, também subirão ao palco os atuais estudantes de terceiro e quarto ano da Escola Projeto, o professor Ianes Gil Coelho, representantes do Instituto Afro-Sul Odomodê e ainda Thiago Ramil, Ian Ramil e os músicos do show Ramilonga, Edu Martins (contrabaixo) e Roger Scarton (harmonium).