Instituto Cervantes traz o escritor uruguaio Daniel Mella para bate-papo no IEL

Em evento promovido pelo Instituto Cervantes, o escritor uruguaio Daniel Mella participa de um bate-papo especial, gratuito e aberto ao público nesta terça-feira (3), às 19h. O encontro, mediado por Sergius Gonzaga, ocorre no Instituto Estadual do Livro (Rua André Puente, 318), em Porto Alegre.Nascido em Montevidéu, em 1976, Daniel Mella estreou na literatura aos 21 anos com o romance "Pogo", seguido por "Derretimento" e "Noviembre". Ele ganhou duas vezes o prêmio Bartolomé Hidalgo, um dos mais importantes de seu país: o primeiro com a coletânea de contos "Lava", em 2017.A obra "O irmão mais velho", exercício impiedoso de autoficção, chegou ao Brasil pela Autêntica Contemporânea, em 2022. Em sua abertura, "O irmão mais velho" resume objetivos e estratégias do escritor uruguaio Daniel Mella em seu romance.