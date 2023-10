Abertas inscrições para edital de apoio às salas de cinema através da Lei Paulo Gustavo

Estão abertas as inscrições para o Programa de Apoio às Salas de Cinema – Lei Paulo Gustavo Porto Alegre, com investimento de R$ 1,325 milhão em até sete propostas que envolvam o apoio à manutenção das salas de cinema, além de projetos continuados de exibição cinematográfica. As informações foram publicadas no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

Conforme o site da prefeitura, o valor integra o projeto Mais Cultura, lançado em setembro. Os recursos da Lei Paulo Gustavo são provenientes do superávit financeiro do Fundo Nacional da Cultura (FNC) acumulado e do Fundo Setorial do Audiovisual. São destinados aproximadamente 70% para o setor audiovisual e 30% para outras linguagens artísticas.