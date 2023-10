Trio instrumental KIAI Grupo estreia documentário na Mostra de Cinema Musical Gaúcho

O documentário TAO – Caminhos de KIAI Grupo estreia nesta quinta-feira (05), às 19h, na Mostra de Cinema Musical Gaúcho, que acontece na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). A obra narra a vivência musical de três amigos instrumentistas da periferia de Rio Grande (RS), o KIAI Grupo. Três anos após a gravação do segundo álbum do trio, o público poderá acompanhar um retrato de perto do período, emergindo em um processo de registro das suas raízes nos cenários do pampa litorâneo, gerando uma narrativa sensorial dirigida por Vinícius Angeli e Vitória Proença, da produtora 229visuais.Há nove anos, Dionísio Souza, Lucas Fê e Marcelo Vaz formam o trio de música instrumental KIAI Grupo, mergulhado nas origens do jazz, samba e dos ritmos afro-brasileiros. ‘TAO’ ou ‘caminho’ na filosofia oriental é o conhecimento intuitivo da vida. O grupo se apropria dessa premissa para a concepção do seu segundo disco de estúdio, gravado no Estúdio Pedra Redonda.Nesse registro documental, acompanhamos uma imersão sonora de dois dias, quando foram gravados cinco temas apoteóticos ao vivo, as cinco faixas musicais presentes no álbum KIAI II. São improvisos provocativos, que se aprofundam no cotidiano do trio no extremo-sul do Brasil e colocam em evidência a resistência da cultura de rua.