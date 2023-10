Exposição 'A Hora do Mergulho' exibe pinturas em grandes dimensões de Ana Flávia Garcia

A partir desta quinta-feira (05), a Calafia Art Store (Rua Gen. Couto de Magalhães, 439) recebe a exposição A Hora do Mergulho, uma série de pinturas em grandes dimensões da artista plástica Ana Flávia Garcia realizadas entre 2022 e 2023. A artista trabalha predominantemente com tinta a óleo sobre tela, empregando um conjunto variado de ferramentas, do pincel artístico à espátula de construção. A mostra segue até o dia 01º de novembro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 11 às 18h, e nos sábados, das 11 às 16h. A entrada é franca. São cinco pinturas que ocupam o espaço expositivo do segundo piso da galeria. Nelas, Ana Flávia investiga como operam e se articulam os jogos de força entre os elementos da pintura, aglutinando e dissolvendo gestos e blocos de cor a cada camada de tinta.A curadora Sofia Mazzini explica que as grandes telas “atraem pela sugestão de profundidade, permitindo que mergulhemos em suas inúmeras sutilezas gestuais, nas veladuras de tinta e nos gestos maiores que ora flutuam, ora rasgam o horizonte da pintura”.Além dos trabalhos disponíveis na exposição, Ana Flávia incorpora ao acervo comercial da Calafia uma série de trabalhos em pequenas e médias dimensões.