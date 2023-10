Fundação Iberê tem Semana das Crianças repleta de atividades gratuitas

De 12 a 15 de outubro, a Fundação Iberê prepara uma programação especial para estimular a criação artística das crianças. As atividades são gratuitas e as inscrições devem ser feitas pelo site www.fundacaoibere.org.br. Entre 12 e 14 de outubro, serão realizadas oficinas de autorretrato e colagem e uma visita lúdica pelo prédio projetado pelo arquiteto Álvaro Siza. No domingo (15), às 15h, os arquitetos Taísa Festugato e Matias Revello Vazquez autografam o livro Artigas, o gato. Dedicado à filha Francesca e seu gato Artigas, com personalidade única e que ganhou o nome inspirado no arquiteto Vilanova Artigas, ícone da arquitetura no Brasil. Artigas adora fazer arte, e, aos poucos, descobre sua paixão pela pintura, teatro, cinema, escultura, música, literatura e arquitetura. Entre os cenários dessa história está a Fundação Iberê, seus espaços expositivos e os detalhes do que lhe renderam o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza (2002) e o Mies Crown All Americas Prize (2014).