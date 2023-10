CineMaterna exibe "Os Peludos - Guardiões do Lar" nesta quarta, no Iguatemi Porto Alegre

Nesta quarta-feira (04), às 13h10, acontece a sessão CineMaterna na GNC do Iguatemi Porto Alegre (Avenida João Wallig, 1800). Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme Os Peludos - Guardiões do Lar. As 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. Limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.

A sessão CineMaterna vai muito além de apenas assistir a um filme. É um passeio para as famílias que muitas vezes ficam confinadas em casa nesta fase em que os bebês são pequenos, além de proporcionar um encontro com outras famílias que passam pelas mesmas aflições e aprendizados, garantindo momentos de descontração e alegria.



A Associação CineMaterna é uma organização sem fins lucrativos instituída por mães, pioneira em organizar sessões de cinema especiais para famílias com bebês de até 18 meses. A ONG está presente em diversos cinemas espalhados por 51 cidades de 17 estados brasileiros. Em quase 15 anos de história, já levou mais de 233 mil famílias em mais de 10 mil sessões realizadas.