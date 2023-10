Rosa Tattooada celebra 35 anos de estrada no palco do Opinião

Rosa Tattooada vai até o palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (05), às 20h. O grupo, conhecido no Brasil inteiro por conta dos hits O Inferno Vai Ter que Esperar e Tardes de Outono, faz um show especial que dá o pontapé inicial na tour dos seus 35 anos. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla Um dos nomes mais paradigmáticos do rock gaúcho, ovai até o palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (05), às 20h. O grupo, conhecido no Brasil inteiro por conta dos hitse Tardes de Outono, faz um show especial que dá o. Os ingressos estão disponíveis no site, no valor inicial de R$ 75,00.

Liderada pelo vocalista e guitarrista Jacques Maciel, a banda mostrará que segue sendo extremamente relevante dentro do cenário local. Com mais de 35 mil ouvintes no Spotify, o Rosa Tattooada ainda vai incluir no repertório releituras de diversos clássicos do gênero, de expoentes que inspiraram o grupo e ajudaram a construir a sua própria trajetória.



Do emblemático Rosa Tattooada (1992) ao vibrante Rendez-Vous (2006), também farão parte do espetáculo canções como Um Milhão de Flores, Fora de Mim, Dentro de Você e Diamante Interestelar. A abertura da noite vai ficar por conta do Marenna, grupo de Caxias de Sul que executa um hard rock bastante calcado na década de 1980.