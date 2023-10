"Sinfonia Praga", de Mozart, é atração do concerto "Quinta Clássica III" da Ospa

Para o terceiro concerto da série Quinta Clássica, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) promove um novo encontro entre o classicismo e o romantismo tardio nesta quinta-feira (05), às 20h, no Casa da OSPA (Av. Borges de Medeiros, 1.501). Para conduzir obras de Wolfgang Amadeus Mozart e Richard Strauss, a Orquestra recebe o regente da Orquestra de Câmara da Ulbra, Tiago Flores. O músico da Ospa Érico Marques (oboé) é o solista do concerto. Os ingressos custam a partir de R$ 10,00 e estão à venda no Sympla.A Ospa abre o espetáculo com Concerto para Oboé e Pequena Orquestra em Ré Maior, do alemão Richard Strauss (1864 – 1949). O compositor foi consagrado principalmente por suas óperas, como Der Rosenkavalier e Salomé. Já no final de sua vida, em 1945, a partir de um pedido do oboísta John de Lancie, Strauss veio a compor esta peça, que tornou-se uma das mais significativas e reverenciadas do repertório para oboé. O oboísta da Ospa Érico Marques comenta que “a composição carrega as reflexões de Strauss em sua maturidade e velhice, rememora sua juventude e revisita sua própria obra”.Após o intervalo, a Orquestra retorna para interpretar Sinfonia nº 38, ‘Praga’, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), intitulada em homenagem à esta cidade amada pelo compositor, onde suas inovações musicais caíam nas graças de público e crítica.