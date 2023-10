Orquestra Jovem do Theatro São Pedro faz concerto gratuito nesta terça-feira (3)

O projeto Orquestra Jovem Theatro São Pedro realiza concerto na terça-feira (3), às 20h, apresentando as turmas de musicalização, violino, viola, violoncelo, flauta doce e percussão, além da turma que integra a Orquestra Jovem, totalizando 120 crianças e adolescentes. Com regência da maestrina Keliezy Severo, o repertório passa pelo erudito, música popular brasileira e internacional. Os ingressos são gratuitos, mediante 2 kg de alimento não perecível, disponíveis na recepção do Multipalco (Praça Marechal Deodoro, s/n), das 13h30min às 18h.A Orquestra Jovem Theatro São Pedro iniciou suas atividades em junho de 2021, tendo como objetivo promover a inclusão social através do acesso ao desenvolvimento da linguagem musical e da técnica instrumental. A coordenação geral é do maestro Evandro Matté.