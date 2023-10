Música de câmara cosmopolita e contemporânea

Interpretando obras de Beethoven e Tchaikovsky, o Salzburg Piano Trio, um dos mais expressivos conjuntos camerísticos da Europa, sobe no palco do Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta quarta-feira, às 20h. Formado pelo violinista brasileiro-dinamarquês Lavard Skou Larsen, nascido na capital gaúcha, pelo violoncelista letão Ramon Jaffé e a pianista israelense Revital Hachamoff, o grupo apresentará um programa com obras como Trio op. 97 para piano, violino e violoncelo. Ingressos no site e na recepção do centro cultural, no valor inicial de R$ 25,00. Criado em 1984, o Salzburg Piano Trio rapidamente se destacou na cena da música de câmara. Suas turnês passaram por quase todos os países da Europa, pela América do Sul e por países como Israel. O grupo também tem se apresentado em algumas das mais prestigiadas salas de concerto e por festivais como Schleswig Holstein, na Alemanha, Open Chamber Music Prussia Cove, na Inglaterra e o Mozart Festival de Rovereto, na Itália.

Retratos da eletricidade no Estado

O Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul (Mergs) e o Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223) promovem a exposição Fio Condutor: retratos da energia, que apresenta, através de fotografias e objetos do acervo, diferentes cenários e etapas da produção da eletricidade no Estado. Com entrada franca, a mostra está aberta para visitação de segunda a sexta, as 10h às 19h, e sábado, das 11h às 18h. A exibição é resultado do processo de difusão do patrimônio da instituição, refletindo novas maneiras de permitir acesso ao acervo e potencializar a experiência vivenciada pelo público visitante. A partir das imagens, diferentes contextos e narrativas contam a história da energia, em seus processos de geração, transmissão e distribuição.

Orquestra Jovem em concerto gratuito