Exposição de poemas celebra obra do escritor Oliveira Silveira no Centro Cultural da UFRGS

Desde a última sexta-feira (29), o Centro Cultural da Ufgrs recebe a exposição Oliveira Silveira: poeta, negro, que destaca a obra do poeta gaúcho, conhecido pela concepção do 20 de Novembro, dia da Consciência Negra, mas ainda pouco reconhecido pelo seu trabalho literário. A visitação é franca e pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.A mostra apresenta também uma expografia inteiramente pensada a partir de poemas, um formato raro. Além das obras, há também uma produção audiovisual inédita, em que pessoas de diferentes gerações, como a atriz Celina Alcântara, a escritora Taiasmin Ohnmacht, a cantora Pâmela Amaro e o artista Gabi Faryas leem poemas do autor e contam sobre sua relação com ele, mostrando que seu trabalho segue impactando a formação de novos artistas e escritores.