Quinta edição do Samba do Quintana acontece neste domingo

No intuito de promover a cultura do samba e oferecer espaço para os compositores locais apresentarem suas obras, acontece neste domingo (1º) a quinta edição do Samba do Quintana, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Com início marcado para às 16h, na Travessa dos Cataventos, a edição deste fim de semana vai contar as apresentações de Luiza Hellena e Thiago Ribeiro & Amigos, banda residente do projeto.

O evento integra a programação de aniversário da CCMQ, que completou 33 anos no dia 25 de setembro. O espetáculo é gratuito e vai contar com venda de produtos promocionais, como chope e drinks, no bar Térreo da CCMQ.



Já consolidado na agenda cultural de Porto Alegre, o Samba do Quintana leva centenas de pessoas a um dos maiores cartões postais da Capital no primeiro domingo de cada mês. O Samba do Quintana é uma realização da Casa de Cultura Mario Quintana, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), e dialoga com outros núcleos da CCMQ, que abriga o Instituto Estadual de Música (IEM) e a Discoteca Natho Henn, além de manter no ar a Rádio Quintanares, uma emissora pública e inclusiva de rádio, com programação 24 horas por dia