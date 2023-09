Projeto Ubumpuru Transversal promove discussão sobre identidades de gênero

Neste sábado (30) e domingo (01), o projeto UBUMPURU TRANSVERSAL: Em Travessias InTRANSitivas por Encruzilhadas chega em Porto Alegre para duas apresentação no Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). A performance é um espetáculo 'Cênico-Performático-Social', proposto pela multiartista AJeff Ghenes, uma travesti não-binária, periférica e racializada. A entrada de sábado é gratuita; no domingo, ingressos a partir de R$ 15,00 no site Sympla. Em desenvolvimento há seis meses, o projeto conta com apresentações com direção de Izabel Cristina e Daniel Colin, além de debates e obras audiovisuais. UBUMPURU TRANSVERSAL propõe um espetáculo composto por múltiplas linguagens das artes da cena, uma estratégia de sobrevivência de uma Corpa Dissidente.