Rap In Cena Educa realiza intervenção cultural em escolas estaduais de Porto Alegre

Dias 28 e 29 de outubro, acontece o Rap In Cena Budweiser, maior festival de cultura hip hop do Brasil, em Porto Alegre. Além dos artistas confirmados, o evento incentiva outros setores, como o da educação. Com o programa Rap In Cena Educa, intervenções artísticas estão acontecendo em escolas estaduais de Porto Alegre.



No último dia 25 de agosto, a Escola Estadual Protásio Alves foi a primeira escola contemplada. Nomes como Mari Marmontel, integrante do Poetas Vivos e apresentadora da Batalha do Olimpo, os MCs South e Zanotti, além do DJ Saulit, participaram da atividade. Oficina de poesia, roda de freestyle, muita música e bate-papo sobre a cultura hip hop fizeram parte da manhã dos alunos do Ensino Médio. Quem participou dos desafios propostos durante a ação ainda ganhou ingresso para o Rap In Cena Budweiser.



Para Ana Alves Flores, diretora da Escola Estadual Protásio Alves, atividades culturais e artísticas no ambiente escolar, além de aguçar a sensibilidade e a criatividade de todos, ajudam no desenvolvimento do alunos. E o mais importante, ainda conforme a educadora: essas atividades (como as do Rap In Cena Educa) contribuem para que as pessoas tenham um convívio harmônico entre si, respeitem as diferenças, entendam que as verdades não são absolutas, que existem várias verdades. "E assim, quem sabe, através de toda essa concepção, a gente possa estar construindo um mundo melhor."



“A atividade do Rap In Cena é extremamente importante no ambiente escolar para promover a cultura do hip hop, quebrar preconceitos e trazer conhecimento para dentro da escola. Uma atividade diferente e importante em que os alunos adquiriram conhecimento e se divertiram muito”, afirma Débora Lemos, aluna do 2° ano e vice do Grêmio Estudantil da Escola Estadual Protásio Alves.



“Desde 2014, o Rap In Cena promove a cultura hip hop e tudo que envolve esse movimento. Ano passado, tivemos recorde de doações que ajudaram 41 instituições de Porto Alegre. Por isso, seguimos incentivando que o público garanta o ingresso solidário e doe alimentos no dia do evento. Mais importante que celebrar a cultura com uma festa linda, sem dúvidas, é despertar o público para os debates que o hip hop promove”, conclui Keni Martins.



No próximo dia 3 de outubro, é a vez dos alunos do Instituto Estadual Rio Branco também receberem as atividades do Rap In Cena Educa. Mari Marmontel e DJ Saulit já estão confirmados.