Maria láudia Dal’Igna lança livro 'Nós da Docência' no Zona Cultural

Maria Cláudia Dal’Igna, faz um evento de lançamento do seu livro, Nós da Docência (Pimental Cultural, 2023), na Zona Cultural, em Porto Alegre (Av. Alberto Bins, 900). As vagas são limitadas e podem ser realizadas através do e-mail Neste domingo (01), a professora, gestora e pesquisadora na educação básica e superior desde 1996,, faz um evento de lançamento do seu livro,(Pimental Cultural, 2023), na Zona Cultural, em Porto Alegre (Av. Alberto Bins, 900). As vagas são limitadas e podem ser realizadas através do e-mail [email protected] . A obra está disponível para a compra antecipada através do link https://apoia.se/nosdadocencia

A autora convida professoras e professores a olharem para si mesmos, para os seus processos de constituição, para os modos como organizam o trabalho pedagógico na escola e na universidade, como se relacionam com suas colegas, como se posicionam como profissionais nos contextos em que atuam. Faz isso anunciando conceitos que orientam seu trabalho: humanidade, presença e autoria docente. A partir desse nó, propõe recusar o debate polarizado que celebra ou demoniza a profissão, para compreender a docência sob uma nova perspectiva.



A programação inclui, além da sessão de autógrafos com a autora, roda de conversa com as professoras Catharina Silveira, Lisiane Tebaldi, Luciana Loponte e Paula Pagot, bem como intervenções artísticas com as atrizes Juliana Kersting e Kaya Rodrigues e participação especial da artista Adrianna Eu, autora da obra da capa.