Estão abertas as inscrições para o workshop dos bateristas da Charlie Brown Jr

No dia 12 de novembro, os bateristas da banda Charlie Brown Jr, Pinguim Ruas e Bruno Graveto, realizam o Workshop Bateras CBJR, com o objetivo de levar aos fãs curiosidades sobre a história 'baterística' da banda, carreira, além de reviverem os grandes clássicos em uma experiência musical diferenciada. A atividade, que reflete a comemoração da Tour 30 anos do CBJr, ocorre no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), às 19h. Os ingressos já estão à venda no site Sympla, a partir de R$ 50,00.Pinguim, que teve seu primeiro contato com a bateria aos 4 anos de idade, esteve à frente da bateria do Charlie Brown Jr entre os anos 2005 e 2008, e traz ao público mais detalhes de como foi sua participação na construção musical dos sétimo e oitavo álbuns de estúdio, Imunidade Musical (2005) e Ritmo, Ritual e Responsa (2007), além dos DVD´s Skate Vibration (2005) e Ritmo, Ritual e Responsa ao Vivo (2008).Graveto, que tem experiência com o instrumento desde os 12 anos, ficou à frente da bateria do Charlie Brown Jr entre 2008 e 2013, nesse período, fez parte da composição dos álbuns Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva (2009), Música Popular Caiçara ao Vivo (2012) e La Família 013 (2013). O músico também fez parte do DVD Música Popular Caiçara ao Vivo (2012) e do DVD Chegou Quem Faltava, gravado em 2011 e lançado em 2021.