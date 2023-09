Exposição Siron Franco - Armadilha para Capturar Sonhos oferece visitas temáticas gratuitas no Farol Santander

exposição Siron Franco – Armadilha para Capturar Sonhos oferece, nos próximos três sábados pela manhã, uma sequência de visitas temáticas interdisciplinares baseadas nas discussões políticas e históricas elaboradas pelo artista goiano Siron Franco em suas pinturas. Os encontros ocorrem sempre às 10h30min, no Farol Santander Porto Alegre, e são gratuitos, mediante inscrição prévia pelo formulário A equipe educativa daoferece, nos próximos três sábados pela manhã, umabaseadas nas discussões políticas e históricas elaboradas pelo artista goiano Siron Franco em suas pinturas. Os encontros ocorrem sempre às 10h30min, no Farol Santander Porto Alegre, e são gratuitos, mediante inscrição prévia pelo

Intitulada Um pintor, outros segredos, a ação educativa propõe debates dirigidos sobre três dos sete núcleos que compõem a exposição. No dia 30 de setembro, os temas serão o meio ambiente e a sociedade explorando o núcleo Biomas. Depois, no dia 7 de outubro, será feito um resgate da história da pintura a partir das obras de Mitos. E em 14 de outubro os assuntos serão política e luto com as pinturas que integram o núcleo Césio.



As ações são destinadas ao público em geral, a partir dos 12 anos de idade, sem necessidade de conhecimento prévio em nenhuma das técnicas relacionadas. Cada visita tem duração de 1h. As vagas são limitadas e o prazo para inscrição se encerra um dia antes de cada oficina.

A mostra pode ser conferida até o dia 22 de outubro, com visitação de terça a sábado, das 10h às 19h, e nos domingos e feriados, das 11h às 18h - último acesso sempre uma hora antes de fechar o espaço. Os ingressos custam R$ 17,00 no valor inteiro e R$ 8,50 para quem tem direito a meia-entrada e podem ser adquiridos no site do Farol Santander e no local.