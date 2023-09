Museu da Eletricidade abre exposição com foco em fotografias antigas

A partir das 18h desta quinta-feira (28), o Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul (MERGS) e o Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223) abrem a exposição Fio Condutor: retratos da energia, que apresenta, através de fotografias e objetos do acervo, diferentes cenários e etapas da produção da eletricidade no Estado. Com entrada franca, a mostra está aberta para visitação de segunda a sexta, as 10h às 19h, e sábado, das 11h às 18h.

A exibição é resultado do processo de difusão do patrimônio da instituição, refletindo novas maneiras de trabalharmos e conhecermos o acervo em relação com a contemporaneidade, investigando luz, sombra, sensorialidade e instalação como elementos da experiência vivenciada pelo público visitante. A partir das imagens, diferentes contextos e narrativas contam a história da energia, em seus processos de geração, transmissão e distribuição.