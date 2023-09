Janice Barth autografa o romance ‘Granito’ na Fundação Ecarta

Integrando o projeto Ecarta Anfitriã, a escritora e professora gaúcha Janice Barth faz uma sessão de autógrafos do romance Granito (Memorabilia Store, 600 páginas, R$ 85,00), neste sábado (30), a partir das 16h, na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943). A publicação amarra fatos históricos e criações ficcionais narrando a saga da protagonista Laura MacNeil, que sai de Toronto, no Canadá, para pesquisar documentos de sua família em Capão do Leão, extremo Sul rio-grandense. Na jornada, a personagem descobre poderes mediúnicos que permitem rever a história dos antepassados numa tela líquida numa cavidade de rocha de granito, esculpida por milênios de erosão. A trama está repleta de drama, aventura, lenda e emoções, com as visões de Laura MacNeil resgatando a travessia do Atlântico por seus antepassados, num vapor no final do Século XIX. A jornada revisa fatos históricos, testemunha paixões, além de presenciar perdas, traições e assassinatos, numa sequência de eventos mediados pela conexão sobrenatural com a rocha milenar. No enredo, a protagonista ainda vive um intenso caso de amor com Gerson Nunes, um advogado de Pelotas, que muda radicalmente os rumos da vida de Laura.