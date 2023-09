Galeria Escadaria migra para o Pier da Usina do Gasômetro com exposição ANI+

Em virtude das obras de restauração do Viaduto da Borges de Medeiros, a Galeria Escadaria vai migrar para o Pier da Usina do Gasômetro. Com isso, a exposição ANI+, que inaugura neste sábado (30), às 16h, passa a ser no novo endereço. A visitação ocorre diariamente, 24h por dia, até o dia 4 de dezembro. A entrada é gratuita.

ANI+ reúne o trabalho de dois juristas (Daisson Flach e Douglas Fischer) e dois médicos (Jorge Neumann e Sérgio de Paula Ramos), destacados em suas respectivas áreas de atuação e unidos por uma grande paixão e dedicação à fotografia, adoradores da natureza, especialmente da fauna e identificados com a bandeira da conservação ambiental. São 16 painéis em grandes formatos contendo 48 imagens de paisagens deslumbrantes, em flagrantes de pássaros, leões, guepardos, girafas e cervos, entre outros, em seus habitats naturais. Estes cliques foram feitos em cenários paradisíacos, como Lagoa do Peixe e Pantanal, no Brasil e Botswana, na África, exigindo paciência e persistência, para que estes animais pudessem ser focados em seus ângulos mais genuínos, sem assustá-los



Criada em 2021 pelo fotógrafo e produtor cultural Marcos Monteiro, a galeria em seus quase três anos de existência, já apresentou 18 exposições nacionais e internacionais, tendo recebido em torno de 300 mil visitações. Por ser um espaço cultural a céu aberto, beneficia a população ao promover a expressão cultural, trazer beleza, estimular o bem-estar, oferecer oportunidades educativas e despertar/desenvolver novos artistas.