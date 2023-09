Paisagens sonoras na Calafia Art Store

Água-Viva foi criada por Patrícia Nardelli e Wagner Menezes durante o isolamento da pandemia, em 2020, e sua gravação foi apresentada no Festival Internacional de Arte Sonora em Montevidéu (Uruguai). Inspirada no poema Jelly-fish, de Marianne Moore, contém elementos sonoros pensados para evocar estas formas de vida e seu habitat: sons digitais e analógicos e instrumentos como guitarra, bacia d'água, pedais e voz.

Oficinas para jovens e adolescentes

Entre os destaques está o curso de experimentos teatrais, conduzido pela atriz e diretora Deborah Finocchiaro, com exercícios de sensibilização, improvisação, observação, ritmo e intensidade; e a oficina de circle songs através do vocal painting, com o maestro Federico Trindade, que incentivará a composição em grupo com princípios básicos de criação de frases musicais. As inscrições variam entre R$ 60,00 e R$ 120,00 e podem ser feitas em formulário disponível no site www.25brasil.com.br. Confira a programação completa no site do Jornal do Comércio.

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre recebe, nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, o Fim de Semana de Inspiração, com mais de dez opções de oficinas artísticas para crianças e jovens com idades a partir de 4 anos.

Luis Fernando Verissimo em poesia e jazz

Neste sábado, às 21h, o Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe o grupo As Cobras com Algo na Cabeça para celebrar os 87 anos de Luis Fernando Verissimo. Formado por Claudio Levitan, Fernando Corona e Fernando Pezão, o grupo flutua pela obra de Verissimo, lendo e musicando textos, poemas, frases e as famosas tiradas do escritor. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, a partir de R$ 35,00.

O livro Poesia uma hora dessas?! foi o ponto de partida do projeto, em 2022 - iniciativa que, devido ao sucesso, tem apresentação mensal no 373. No show também não faltará o jazz, uma das paixões de Luis Fernando Verissimo, e canções com influência carioca em homenagem a outro grande amor do escritor, a esposa fluminense Lucia Helena Massa.