Luísa Sonza leva turnê de 'Escândalo Íntimo' para o palco do Pepsi on Stage

Luísa Sonza desembarca em Porto Alegre para apresentar a turnê Escândalo Íntimo no palco do Pepsi On Stage (avenida Severo Dullius, 1.995), nesta sexta-feira (29), às 23h30min. O público poderá desfrutar não apenas das faixas do novo álbum, mas também de grandes hits, como Anaconda, Cachorrinhas, Braba e Modo Surto. Os ingressos estão à venda no site Sympla, no valor inicial de R$ 115,00.

Terceiro disco da carreira de Luísa Sonza, Escândalo Íntimo traz um trabalho artístico mais maduro e conceitual. Com 24 faixas, tendo apenas 18 liberadas em seu lançamento, a obra traz feats nacionais e internacionais com artistas renomados, como Demi Lovato, Marina Sena, Baco Exu do Blues e Duda Beat. As demais faixas serão disponibilizadas aos poucos para o público.



Refletindo uma viagem no interior da artista, o disco, produzido em Los Angeles, contou com reforços de peso de nomes como Roy Lenzo, produtor de álbuns como Montero, de Lil Nas X, e Tommy Brown, que já produziu hits de artistas como Ariana Grande, Justin Bieber e Blackpink.