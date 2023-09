Espaço 373 faz show de celebração aos 87 anos de Luis Fernando Verissimo

Neste sábado (30), às 21h, o Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) recebe o grupo As Cobras com Algo na Cabeça para celebrar os 87 anos de Luis Fernando Verissimo. Formado por Claudio Levitan, Fernando Corona e Fernando Pezão, o grupo flutua pela obra magistral de Verissimo, lendo e musicando textos, poemas, frases e as famosas tiradas do escritor. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, a partir de R$ 35,00.Ao longo de 20 anos, o acervo pessoal de Luis Fernando Verissimo guardava algumas preciosidades - poemas, tiras e desenhos publicados em jornais e revistas - com o curioso título de Poesia Numa Hora Dessas?!. Da reencarnação à morte, passando por tipos singulares de nosso cotidiano como O faz-nada, uma exaltação ao vagabundo, nada escapa à pena ou ao computador de Verissimo, conectado de forma tão intensa à nossa existência como seres humanos.No show também não faltará o jazz, uma das paixões de Luis Fernando Verissimo, e canções com influência carioca – MPB, Bossa Nova, música de carnaval – em homenagem a outro grande amor do escritor, a esposa fluminense Lucia Helena Massa.