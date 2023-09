Montagem 'Água- Viva' inaugura calendário de performances da Calafia Art Store

Inaugurando a temporada de performances da Calafia Art Store (rua Gen. Couto de Magalhães, 439), a intervenção artística Água-Viva, um experimento de paisagem sonora que reúne em uma única apresentação som e projeção de imagens em um ambiente imersivo, acontece nesta sexta-feira (29), às 19h. A peça se estrutura em três grandes atos com jogos de improvisação e exploração musical. A entrada é franca. Água-Viva foi criada por Patrícia Nardelli e Wagner Menezes durante o isolamento da pandemia em 2020 e sua gravação foi apresentada no Festival Internacional de Arte Sonora monteaudio20-imaginación, em Montevideu. Inspirada no poema Jelly-fish, de Marianne Moore, contém elementos sonoros pensados para evocar estas formas de vida e seu habitat: sons digitais e analógicos e instrumentos como guitarra, bacia d'água, pedais e voz.Agora, a dupla revisita o universo de Água-viva em sua primeira apresentação ao vivo e ampliada desde a criação original. Diogo Vaz se une à performance agregando uma nova camada visual ao projeto. Tudo isso acontece no espaço expositivo no segundo piso da Calafia Art Store.