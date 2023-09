Centro Cultural 25 de Julho promove fim de semana de oficinas para crianças e adolescentes

O Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre recebe, nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, o Fim de Semana de Inspiração, com mais de dez opções de oficinas artísticas para crianças e jovens com idades a partir de 4 anos, ministradas por renomados professores e artistas de Porto Alegre.Entre os destaques das atividades está o curso de experimentos teatrais, conduzido pela atriz e diretora Deborah Finocchiaro, com exercícios de sensibilização, improvisação, observação, ritmo e intensidade; e a oficina de circle songs através do vocal painting, com o maestro Federico Trindade, que incentivará a composição em grupo com princípios básicos de criação de frases musicais.Também serão oferecidos encontros de construção de instrumentos musicais com papel machê e materiais recicláveis, com a professora Fernanda Nóvoa; de pinturas e desenhos inspirados nos trabalhos do pintor surrealista alemão Max Ernst e da modernista Tarsila do Amaral, com a artista visual e poeta Anelore Schumann; de técnica vocal, com Suélen Matter; além de atividades de corpo e movimento e de consciência rítmica e corporal, que unem brincadeiras, experimentações e desafios propostos por Fernanda Boff e Juliana Figueiredo.As oficinas são voltadas para o público em geral, com ou sem experiência em artes visuais, cênicas ou música, exceto a de Tecniquês para Músicos, com o músico, técnico e produtor musical Pedrinho Figueiredo, que é voltada para o público que já atua no universo musical.As inscrições para cada encontro variam entre R$ 60,00 e R$ 120,00 e podem ser feitas pelo formulário disponibilizado no site www.25brasil.com.br. Alunos que optarem por se matricular em mais de uma das atividades recebem 10% de desconto no valor final da inscrição.