Exposição sobre a Califórnia da Canção Nativa tem visitação gratuita na Biblioteca Pública do Estado

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), ligada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) recebe a exposição Califórnia da Canção Nativa: um legado de arte e cultura. Com abertura nesta quinta-feira (28), às 19h, a mostra homenageia um dos fenômenos culturais mais significativos do Estado, que fundou o Nativismo no Rio Grande do Sul e segue, há cinco décadas, contribuindo para a formação da identidade dos gaúchos. Com curadoria de Cláudia Antunes, a exposição tem entrada gratuita, com visitação até 18 de novembro.



A exposição apresentará farta documentação, adquirida nos acervos públicos do Arquivo Histórico do RS, Museu Antropológico do RS, Discoteca Natho Henn, Instituto Estadual de Música, Museu Júlio de Castilhos e Biblioteca Pública do Estado, em um exercício de transversalidade entre as instituições da Secretaria de Estado da Cultura.



Outras fontes são provenientes de acervos particulares de colecionadores e dos fundadores da Califórnia da Canção Nativa, em 1971, como Colmar Duarte, idealizador da Califórnia, que ainda reside em Uruguaiana, esbanjando saúde aos 91 anos de idade. Esses documentos consistem em discos, fotos, cartazes, libretos, folhetos, matérias de jornais, troféus, instrumentos musicais, objetos campeiros, indumentária gaúcha etc.



O visitante terá também a oportunidade de ouvir as principais músicas destas cinco décadas e mergulhar no universo do Rio Grande, por meio de objetos e indumentárias campeiras, cuidadosamente selecionadas pela correspondência com as composições nativistas.