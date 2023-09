Festival #EsquentaPVA abre caminho para o Porto Verão Alegre no Farol Santander

A contagem regressiva para a edição de 25 anos do Porto Verão Alegre, que acontecerá em janeiro e fevereiro de 2024, começa com a realização do festival #EsquentaPVA em parceria com o Santander Brasil. Serão três atrações, que acontecerão de quinta-feira (28) a sábado (30) no Farol Santander Porto Alegre (rua Siqueira Campos, 1.125), sempre às 20h. O #EsquentaPVA contará com três atrações: a conversa Ressoa: vozes que amplificam, um show com Alice Caymmi e o espetáculo O Homem e a Mancha. Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 150,00, no Sympla. Ressoa: vozes que amplificam trará, na quinta-feira (28), o jornalista e crítico de cinema Roger Lerina mediando um encontro regado de leitura de poesias com Anelis Assumpção, cantora, compositora e escritora, e Winnie Bueno, iyalorixá, militante do movimento feminista negro, escritora e pesquisadora.Na sexta-feira (29), a cantora e compositora Alice Caymmi apresentará um show de voz e violão intimista, meditativo e autobiográfico. Alice é neta de Dorival Caymmi, filha de Danilo e Simone Caymmi e sobrinha de Nana e Dori Caymmi.E para fechar o esquenta, no sábado (30), o ator Marcos Breda apresentará O Homem e a Mancha, um texto de Caio Fernando Abreu. O monólogo é novamente estrelado pelo ator, o mesmo da montagem original em 1996. Nessa releitura, com o auxílio da tecnologia, Breda revive ao mesmo tempo em que dialoga com o personagem dos anos 1990, transitando entre a história de diferentes personagens.