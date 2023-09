Ivan Lins exalta o momento de ser feliz em apresentação no Araújo Vianna

Intitulado A gente merece ser feliz, o mais recente show de Ivan Lins leva o nome do samba composto por ele em parceria com Paulo Cesar Pinheiro e lançado em 2006 no álbum Acariocando. Somando um repertório de cerca de 17 músicas que reúnem um pouco de cada período de seus mais de 50 anos de carreira, o cantor e compositor carioca traz o espetáculo ao Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) nesta quinta-feira, às 21h30min. Os ingressos custam R$ 130,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

O show será precedido pela palestra da professora Lúcia Helena Galvão que, às 20h, irá falar sobre As Leis Universais do Caibalion. Uma das mais respeitadas e influentes pensadoras da atualidade no Brasil, Lúcia Helena é professora voluntária de Filosofia na Organização Internacional Nova Acrópole há 34 anos. Conferencista, ministra palestras presenciais e virtuais. Além disso, é poetisa, roteirista de peças de teatro, escritora e um fenômeno na internet, com mais de 110 milhões de visualizações no YouTube. Interessados em assistir as duas atrações podem comprar as entradas em um 'combo', no valor de R$ 200,00.

Esta é a primeira vez que Ivan Lins retorna a Porto Alegre após a pandemia de Covid-19. Neste intervalo, entre outros trabalhos o cantor e compositor esteve envolvido com a produção do álbum de jazz My Heart Speaks, que gravou com a orquestra sinfonica de Tbilisi (República da Geórgia). O disco foi lançado no último dia 15 de setembro pelo selo norte-americano Resonance Records em três formatos: CD, vinil e fita cassete.

Interpretando músicas raras e menos conhecidas de seu repertório, todas com arranjos do alemão Kuno Schmid, Ivan Lins gravou a base do disco cantando e tocando piano elétrico, ao lado do piano acústico do norte-americano Josh Nelson e das sonoridades do guitarrista uruguaio Leo Amuedo, do baixista cubano Carlitos Del Puerto e do baterista brasileiro Mauricio Zottarelli - todos moradores de Los Angeles (Califórnia, EUA).

O novo álbum do compositor carioca também contou com vocais das intérpretes de jazz Dianne Reeves e Jane Monheit, além da cantora Tawanda - essa última, um dos nomes em ascensão no mercado internacional. O time completo ainda inclui o trompetista Randy Brecker. "Esse trabalho foi idealizado pelo proprietário da Resonance Records, George Klabin", contextualiza o cantor carioca, que estava sem lançar um álbum há 12 anos.

Indagado sobre o número de discos gravados ao longo das suas cinco décadas de carreira, ele afirma que já perdeu as contas: "Acho que é o 51º", calcula. Dentre as 11 canções eleitas, Corpos data dos anos mais sombrios da ditadura militar brasileira, quando dissidentes políticos estavam desaparecendo. "Nesta linha mais política, ainda tem Não há porque, que fala das dificuldades de se viver na época da ditadura - período em que, se alguém falasse que a vida estava maravilhosa, a gente desconfiava", emenda o artista. "Fez muito sentido gravar estas duas em 2021, quando ainda estávamos vivendo sob efeito do governo anterior no Brasil", avalia.

No caso do show A gente merece ser feliz, estas duas músicas ficarão de fora do repertório, que deverá incluir apenas uma canção do novo álbum: a suntuosa balada Renata Maria, que fala sobre uma deusa onírica que aparece em uma praia e enlouquece um homem, uma das duas colaborações de Lins com o compositor Chico Buarque.

Ainda constam no set list clássicos da realidade feminina como Madalena e Dinorah, Dinorah e outros sucessos do artista, como Novo Tempo, Começar de Novo, Vitoriosa e Lembra de mim. "Vai ter, além de MPB, bastante jazz e solos dos músicos da banda, que eles fazem livremente e é uma característica do meu show", adianta o cantor e compositor. "Esse show se chama A gente Merece ser Feliz porque, além de falar de todas as formas de amor, celebra o fim da perversidade - (algo que) eu já vinha cantando no governo anterior, e agora eu estou cantando de boca cheia. Será um show muito pra cima, cheio de energia, emoção e letras lindas", promete.

Para esta apresentação, Ivan Lins estará acompanhado de Marco Brito (teclados) e Mario Manga (guitarra, violão e cello), este último conhecido como um dos líderes do grupo musical Premeditando o Breque.

Sobre o retorno a Porto Alegre, o artista destaca que a capital gaúcha "é uma cidade boa de tocar e cantar". "Porto Alegre é um pedaço do Brasil que adoro, tenho uma boa relação com o público e tenho muitos amigos na cidade. Sempre que vou, é uma festa", afirma. O artista destaca que sua expectativa para a noite é de ver o público cantando junto canções que marcaram época e atravessam gerações - e que seguem vivas na memória afetiva da música brasileira.

"Cantar o amor é uma coisa muito importante para mim, a minha obra toda é voltada a isso", enfatiza. "Novo Tempo, por exemplo, é outra música que foi composta na década de 1980, no período da ditadura, e já cantávamos pensando nas diretas, na volta da democracia, da liberdade e da esperança. Este é um show para lavar a alma e, também, para agradecer ao público que me acompanha há tantos anos."