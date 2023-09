Madeleine Peyroux revisita suas metamorfoses musicais em show no Teatro do Bourbon Country

O Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80) recebe nesta sexta-feira (29), às 21h, a cantora Madeleine Peyroux em apresentação única para a Série Jazz All Night. A vocalista revisita sucessos de sua trajetória e apresenta, na turnê The Best of, um documento vivo de suas metamorfoses artísticas. Ingressos, a partir de R$ 55,00, seguem à venda pelo site Uhuu. Cantora norte-americana que já foi chamada de "a Billie Holiday do século XXI", Madeleine Peyroux alcançou sucesso internacional com seu segundo álbum, Careless Love, de 2004. Desde então, ela vem consolidando sua sonoridade, que parte do jazz e do blues para incorporar elementos de folk, soul-funk e música pop. No repertório, ela traz canções de Leonard Cohen (Dance Me to the End of Love), Bob Dylan (You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go), Charlie Chaplin (Smile), Edith Piaf (La Vie en Rose) e Elliott Smith (Between the Bars), além de canções de Careless Love e prévias do seu novo álbum de inéditas, que deve sair em 2024.