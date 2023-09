Colunista do JC Jaime Cimenti recebe distinção na Feira Literária de Viamão

Colunista e colaborador do Jornal do Comércio há quase 30 anos, o escritor Jaime Cimenti foi um dos sete agraciados com o Destaque Luigi Rossetti, concedido pela prefeitura como parte da programação da 17ª Festa Literária de Viamão. A entrega aconteceu no último sábado (23), na Igreja Matriz de Viamão, diretamente das mãos do patrono da Feira, o jornalista José Barrionuevo. É a primeira vez em que a distinção é entregue a figuras de destaque da literatura no Estado.Cimenti recebeu o diploma por sua contribuição à cultura gaúcha, "valorizando a história da Vila Setembrina e os eventos que marcaram a luta dos farroupilhas". O nome da distinção é uma homenagem a Luigi Rossetti, jornalista italiano que editou O Povo, jornal da Revolução Farroupilha, e que foi morto na batalha do Passo do Vigário (1840), ocorrida em territória da Vila Setembrina, em Viamão. Com o tema "Viamão, 282 anos de grandes histórias", a Feira Literária de Viamão está consagrada como maior festa multicultural do município. Neste ano, a celebração, que ocorreu na Praça Cônego Bernardo Machado dos Santos, incluiu palestras, apresentações teatrais e de dança, além de shows com nomes como Michel Teló e Fábio Jr.