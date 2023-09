Projeto "Tons in Bossa" homenageia Leny Andrade no CCMQ

Nesta quinta-feira (28), às 20h, o projeto Tons in Bossa presta homenagem a uma das maiores intérpretes da música brasileira, Leny Andrade, na Sala Álvaro Moreyra (Av. Érico Veríssimo, 307). A cantora, que nos deixou este ano com 80 anos de idade, faz parte de uma bossa nova jazzística, dos músicos da Vila Isabel, zona norte do RJ, e dominava com grande habilidade a arte do scat singing.