Grupo ‘Feminino e o Tambor’ é a atração do Quintas Musaicas desta semana

Formado por 18 mulheres, o grupo Feminino e o Tambor vai ao palco do projeto Quintas Musaicas, nesta quinta-feira (28), às 19h, na Nova Acrópole (Praça Marechal Deodoro, 148). A banda, que nasceu de oficinas ministradas na Fundação Ecarta, desenvolve um trabalho pioneiro sobre os tambores frame drums, os mais antigos da humanidade, com origem no Oriente Médio e no norte da África. A entrada para o espetáculo é 1kg de alimento não perecível, que será doado à Escola de Educação Infantil Vó Maria, responsável pela educação e acolhimento de 60 crianças carentes de comunidades da Vila Orfanotrófio, na Capital.

Além de músicas tradicionais e autorais, a apresentação conta com performances de dança realizadas pelas percussionistas, que tocam tambores de armação. Além dos frame, também são utilizados na apresentação derbakes - instrumentos de percussão árabe - e didjeridus - instrumentos de sopro dos aborígenes australianos.



Unindo sons do oriente e do ocidente, o grupo resgata um tempo em que esses tambores eram predominantemente tocados por mulheres. O trabalho busca a conexão introspectiva com a natureza e a ancestralidade, trazendo sonoridades orientais.