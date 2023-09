Adriana Deffenti canta músicas do álbum Elis & Tom para o projeto O Samba é Meu Dom

Adriana Deffenti é a convidada desta quinta-feira (28) do projeto O Samba é Meu Dom, cantando músicas do clássico álbum Elis & Tom no Teatro Sinduscon-RS (Av. Augusto Meyer, 146). Reunindo as faixas do disco de 1974 ao seu repertório próprio, Deffenti promete emocionar em canções como Águas de Março, Só tinha de ser com você, Chovendo na Roseira e Corcovado. A entrada para o espetáculo é franca.

Importante personagem no cenário da música do Sul do Brasil, a artista também leva para o palco suas canções autorais, como Controversa e Malabarismo Íntimo (do álbum Controversa, 2019), Ob Portus (Prêmio Grão de Música) e duas inéditas, Amanda e Sempre valeu a pena.

Para acompanhar Adriana está a banda do projeto, formada por Mathias Behrends Pinto (violão), Rafael Rodrigues (percussão), Fábio Azevedo (cavaquinho), Stefania Johnson (flauta), Maicon Ouriques (pandeiro), Zalmir Chwartzmann (percussão), Marcelo Moyses (clarinete) e César Franarin (sax e apresentação).