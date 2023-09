Grupo musical Expresso 25 faz apresentação em solidariedade às vítimas do Vale do Taquari

Nesta quarta-feira (27), às 20h, o grupo musical Expresso 25 reúne seus mais de 40 músicos para uma apresentação beneficente do espetáculo Suíte Tom Jobim, no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre (R. Germano Petersen Júnior, 250). O público poderá assistir ao show com contribuições de R$ 30,00 R$ 40,00 ou R$ 50,00, que podem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla, ou na recepção do local, a partir de uma hora antes do início do evento. Todo o valor arrecadado será destinado às vítimas das enchentes no Vale do Taquari.Em turnê com o espetáculo pelo Rio Grande do Sul, o grupo fez exibições no último mês de agosto no teatro do Colégio Alberto Torres, em Lajeado. A apresentação tem direção artística, regência, arranjos e o piano do maestro Pablo Trindade-Roballo. O repertório conta com 17 canções de Tom Jobim em uma roupagem especial para as 36 vozes do grupo, além de quatro peças instrumentais. No palco também estarão Everson Vargas no contrabaixo, Breno Irigoyen no violão, Ricardo Arenhaldt na bateria, Bruno Coelho na percussão e Eduardo Linn na marimba. A direção cênica é de Deborah Finocchiaro e o figurino de Antônio Rabadan.