Josiel Konrad aproxima a periferia e o jazz em espetáculo no Farol Santander

Vindo da Baixada Fluminense e considerado uma das revelações do jazz brasileiro, o trombonista, cantor, compositor e arranjador Josiel Konrad é atração no Farol Santander (Rua Sete de Setembro, 1.028) nesta quinta-feira (28), às 20h, dentro do projeto Jazz Day. O artista traz a Porto Alegre o pré-lançamento do seu 3º álbum autoral, Boca no Trombone, que amplia as explorações sonoras na fronteira entre a música brasileira e o jazz. Ingressos (R$ 35,00, com opções de meia entrada) pelo site do Farol Santander.Boca no Trombone vem depois dos discos Timeline e + Amor (ambos de 2017) e traz um repertório 100% autoral, que promove um encontro da realidade e linguagem periférica com o espírito do jazz, trazendo o improviso como ponto de equivalência entre esses universos. Segundo o músico, a ideia é dar a outras classes sociais acesso a uma música (jazz) que, nascida na periferia, foi cada vez mais se associando com a dita alta classe da sociedade. No show, Josiel (trombone e voz) estará acompanhado de Natan Gomes (piano), Elberton Paixão (bateria), Oziel Neto (trompete) e Giordano Gasperin (baixo).