Biblioteca Pública do Estado promove atividade em homenagem a Caio Fernando Abreu

A Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição ligada à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) terá nesta quarta-feira (27), às 17h, uma atividade especial em homenagem aos 75 anos de nascimento do escritor Caio Fernando Abreu (1948-1996), completados no último dia 12 de setembro. A atividade inclui a leitura encenada de trechos do livro Morangos Mofados pelo ator e diretor Zé Adão Barbosa, seguida de debate do clube de leitura sobre a obra. A entrada é franca.Jornalista, dramaturgo e escritor, Caio F. é frequentemente apontado como um dos expoentes de sua geração, marcada pelo golpe civil-militar de 1964, pela contracultura dos anos 1960, pela resistência ao autoritarismo e à repressão. Sua obra é marcada por reflexões sobre o amor, a sexualidade, a solidão e a morte - temáticas que surgem com força em Morangos Mofados, publicado em 1982 e que se tornou um dos livros definidores da literatura brasileira daqueles anos. Para participar da atividade, é recomendável (mas não fundamental) a leitura prévia da obra, a fim de qualificar o debate.