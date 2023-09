Novo espaço cultural da Capital, Custódio Galeria valoriza as chaves que abrem caminhos

Sem Exu não se faz nada. Inspirada pela temática de abertura de caminhos, em referência a Bará (Exu), a exposição Abre Caminho inaugurou a Custódio Galeria (Rua Riachuelo, 1.100), novo espaço cultural do Centro Histórico de Porto Alegre, na última quinta-feira. Com a curadoria e idealização de Anderson Coelho, o local surge para ser um ambiente de afirmação da pluralidade de expressões artísticas que a diversidade cultural pode produzir. A mostra segue em cartaz até 21 de outubro, podendo ser visitada de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e nos sábados, das 13h às 17h. A entrada é franca, mediante agendamento, que pode ser feito através da página @custodio_galeria, no Instagram.

Fotos, desenhos e pinturas constroem uma exposição que exalta diferentes aspectos da afrobrasileiridade. Entre os artistas convidados para esta primeira exibição, estão os gaúchos Santiago Pooter, Pamela Zorn e Elias Figueiredo. Também participam a fotógrafa Helen Salomão, responsável pelo trabalho fotográfico do álbum Bluesman, do Baco Exu do Blues, o artista plástico Guilherme Almeida, Bere Magalhães e Rafael Simba.

Exu tem as chaves que abrem os caminhos e dá as coordenadas das nossas vidas na mitologia iorubá. A escolha pela entidade africana para ser a estrada que guia esta primeira exposição também se dá pelas ambivalências que ela evoca, motivo de muita controvérsia. Conforme consta no mural de apresentação da exibição, escrito por Anderson Coelho, "Exu não se enquadra no sincretismo catolico/cristão, e isso faz com que seja tão incompreendido e perseguido". Ele é o amor e o ódio, o sagrado e o profano, amigo e inimigo, pois se ancora na dicotomia humana.

Esse desencaixe que Exu tem com o sincretismo da sociedade brasileira dialoga com o desencaixe que, por muito tempo, perpetuou a relação de Anderson com a arte. Criado no bairro Bom Jesus, periferia da Zona Leste da Capital, o colecionador revela que galerias e museus sempre foram espaços muito distantes da sua realidade. "Nunca é uma coisa que aprendemos a gostar, ou que achamos que é acessível para a gente. Principalmente pelas formas da arte. Se olharmos a história da arte, a gente sempre vê (os espaços de exposição artística) com muitas pessoas brancas representadas", expressa.

A trajetória de Anderson como colecionador e frequentador de espaços culturais começou na vida adulta, através das amizades que fez em seu trabalho no ramo imobiliário. A virada aconteceu quando frequentou uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado, em São Paulo, que retratava o garimpo de ouro na Serra Pelada. "Eu senti pela primeira vez esse poder da arte: 'como que é que pode, uma fotografia me tocou tanto, mexeu tanto comigo?' Então, comecei a ficar mais atento para a arte", conta. Desde então, coleciona obras de arte.

Foi através desta força transformadora que o colecionador buscou criar um ambiente democrático de acesso à cultura. A Custódio Galeria tem como ambição ser um espaço cultural tanto para novos artistas quanto para novos espectadores "Eu quero que as pessoas se sintam bem e quebrem esse estereótipo de 'galeria de arte não é para mim'. Eu quero que as pessoas venham para cá com o espírito de que arte é para todo mundo."

Aliás, o nome da Galeria é um resgate da memória de uma figura folclórica de Porto Alegre: Custódio Joaquim de Almeida, príncipe africano que viveu na Capital gaúcha do final do século XIX ao início do século XX. O legado de Custódio é conectado, na maioria das vezes, ao assentamento do Bará do Mercado Público de Porto Alegre, que foi realizado pelo príncipe com a intenção de abrir os caminhos da cidade. Apesar desta importância simbólica, ele não é uma figura conhecida entre os porto-alegrenses. "Acho importante que haja esse resgate. Porque, daqui a pouco, vão passando as gerações e todo mundo esquece quem foi Custódio. Então, talvez, a gente, com a galeria, ajude essa história a durar mais", conclui.