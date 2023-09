Filme 'Kunhã Karai e as Narrativas da Terra' será exibido

O filme Kunhã Karai e as Narrativas da Terra, dirigido pela cineasta e produtora gaúcha Paola Mallmann, será exibido em sessão especial no Conversas FAM de Cinema, evento que integra o Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM). A sessão ocorre às 16h desta segunda-feira (25).

Longa metragem de 105 minutos produzido pela Linha de Produção Cinema e TV, produção associada da Opará Cultural e Panda Filmes, a obra conta com a participação de mulheres indígenas de diferentes etnias e biomas brasileiros.

A exibição dentro do FAM ocorre no CiineShow do Beiramar Shopping (R.Bocaíuva, 2468), em Florianópolis, e marca o movimento de lançamento do filme. A obra em linguagem documental começou a ser realizado durante a pandemia de Covid-19, focada nos processos de luta e cura, a partir das histórias de vida e de afirmação identitária de diferentes lideranças indígenas na sua conexão com processos de retomada e cuidado com a Terra.

Além da diretora do filme, também estarão presentes na sessão de exibição do Conversas FAM o produtor Beto Rodrigues, a montadora Vanessa Leal dos Santos e o diretor de fotografia Pedro Clezar, e uma das personagens do documentário, a indígena Celita Xavier.