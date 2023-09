Djavan alterna entre clima intimista e agito em show no Araújo Vianna

Lilás, nome de uma das músicas clássicas de Djavan, que encerrou o show na noite desta quinta-feira (21), foi só uma das cores que dominaram o espetáculo do cantor alagoano e da banda. Com momentos quentes, em que as cores vibrantes do palco combinavam em tudo com o coro apaixonado da plateia do Araújo Vianna, em Porto Alegre, o setlist da Turnê D trouxe ao público intimismo, reflexão e, claro, muita animação, com quebra de protocolo e "pista improvisada" nas músicas finais.

O show começou com um texto escrito pela Ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, a quem Djavan agradeceu. O texto enaltecia os valores dos indígenas, grupo o qual o cantor também dedicou o espetáculo. "Esse show é para todas as minorias", afirmou entre uma música e outra. Inclusive, todos os painéis do espetáculo, que eram trocados conforme os momentos da apresentação, também foram pintados por indígenas de áreas rurais e urbanas do Brasil.

A primeira música a soltar a voz do cantor, que entrou no palco com um capuz sobre a cabeça, numa aura mística de bruxo, que parecia querer enfeitiçar e contagiar a plateia logo menos, foi Curumim. Na sequência, Boa Noite, uma mistura sofisticada de rock, jazz e gospel fez alguns casais levantarem para dançar. "Minha vida por inteiro eu lhe dou, minha vida por inteiro eu lhe dou", entoou o artista.

Foi só na terceira música que Djavan optou por Sevilhando, uma das suas produções mais recentes, lançada no ano passado, que ressalta o poder da música negra com referências ao divino. "Deus é quem dá o caminho, mas as pernas são as suas, trate de vencer a tudo quanto for subida, decida". Divino, tema esse que faz parte de uma série de músicas do artista, como em Eu te devoro, consagrada canção que foi performada ainda no início do espetáculo, sendo a primeira a fazer o público cantar em uma única voz: "Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mesmo assim eu te devoro" e "É um milagre tudo que Deus criou pensando em você".

Os porto-alegrenses ainda foram agraciados com grandes sucessos da MPB, como Flor de Lis, Oceano, Luz e Oceano, Samurai e Sina. "Aí tu veio", foi possível escutar de um grupo de entusiasmados no meio da plateia quando Djavan começou a cantar "Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão", trecho de Oceano. Em Meu Bem Querer, o alagoano assumiu uma atmosfera transcendental, digna do seu vigor no auge dos 74 anos. Sozinho no palco, sem a banda, apenas com a voz e o violão e um jogo de luzes brancas sob sua figura, cantou: "Meu bem querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em mim", com o coral da plateia.

Logo depois, ele anunciou que cantaria Iluminado, também uma música nova que ele fez durante a pandemia. "Fiz essa música para quem acredita num futuro melhor, futuro bom, que a gente merece". Neste momento, o público ligou as lanternas dos celulares, o que dispensava a iluminação de palco, tamanha beleza e sintonia. O ponto alto do show, porém, viria logo mais, quando Djavan quebrou o protocolo e convocou a plateia para se juntar a ele próximo ao palco.

E quem foi não voltou aos assentos enumerados do Araújo Vianna. Tocando os braços de alguns fãs, ele manteve o público animado até o final, quando tocou Lilás, o Bis. Mãos se cruzavam em sinal de prece na frente dele, que, junto à banda, parecia completamente à vontade, flutuando entre instrumentos, improvisos e emoção, numa postura irreverente debaixo da luz vermelha, quente, que deu o tom de uma das músicas mais conhecidas do artista, Se.

O contraste da luz quente com a temática da música, que trata da frieza de um amor não correspondido trouxe ainda mais poesia para o momento: "Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz à beça e eu nessa de horror, e me remete ao frio que vem lá do sul", cantou.

Só que, diferentemente do que diz a canção, aqui no sul fazia calor e a paixão pelo artista era mais do que correspondida. Aos gritos de "Eu te amo, meu amor", os fãs só queriam saber de "Djavanear", verbo para os corpos que mexem com o swing do saxofone, que fecham os olhos para apreciar os versos de Djavan, que não param de sorrir depois de dançar Sina ou Samurai. E foi por isso que, quando as luzes que ninguém queria ver se acenderam no Araújo, só quatro palavras eram ouvidas: Eu não vou embora. Depois de um breve suspense, a banda retornou. Foi a oportunidade para Pétala - e o show a parte do saxofonista Marcelo Martins - e, finalmente, para Lilás, na voz e no show de luzes. "Beija, brinca e deixa passar", como tem que ser, encerrou a noite no maior alto astral.

Djavan também se apresentou nesta sexta-feira (22) em Porto Alegre. A Turnê D incluiu diversos estados brasileiros e passagens por países estrangeiros.