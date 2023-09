Escritora baiana lança livro infantil em Porto Alegre

O livro O Fio da memória tem sessão de lançamento nesta quarta-feira (27), na Biblioteca Cirandar (R. dos Andradas, 851), a partir das 18h30min. De autoria de Fabiana Sasi e com ilustrações assinadas por Sílvia do Canto, a publicação infantil chega à sua segunda edição, contemplada com o Edital de Concurso FAC Publicações da Secretaria de Cultura do RS.

A obra conta a história de Lia, uma guriazinha bem “perguntadeira”, que se surpreende ao perceber que a jovem tia está começando a ficar grisalha. Em busca de respostas, ela recorre à avó, e com ela, descobrirá o valor de cada fio branco como fonte de sabedoria e memórias preciosas.

Através da valorização dos fios de cabelos brancos da personagem da avó e a inquietude por novas descobertas presente na menina a publicação une as duas pontas do ciclo da vida e destaca a função social do ancião na cultura africana. Com isso, a autora pretende dar visibilidade à tradição da cultura oral africana na transmissão de saberes e histórias.

Desde sua primeira edição, O fio da memória recebeu alguns prêmios literários no Estado, sendo escolhido como melhor publicação infantil no Troféu Açorianos de Literatura, de Porto Alegre e vencendo o troféu Carlos Urbim de Literatura para infância, prêmio da Academia Riograndense de Letras. Sílvia do Canto foi ainda finalista na categoria ilustração no prêmio Minuano de Literatura, organizado pelo Instituto Estadual do Livro.



Escritora baiana, radicada há 20 anos no Rio Grande do Sul, Fabiana Sasi inspirou-se para a criação da história a partir de sua vivência com a filha de uma amiga, ao ouví-la e tentar responder um de seus muitos questionamentos. Para enriquecer a obra, foi acrescentando elementos simbólicos das tradições de matriz africana e entrelaçou o tempo e o resgate da memória como elementos significativos na construção de processos identitários de pessoas negras.



Utilizando de sua experiência como editora e produtora audiovisual, a autora desenvolveu a história usando métodos bem semelhantes ao de um roteiro de filme. O texto narrativo foi sendo composto com uma linguagem muito próxima à espontaneidade presente na oralidade, de forma que a publicação pudesse ser enriquecida com uma série de elementos não verbais. A ilustração da artista visual e ceramista Sílvia do Canto, por sua vez, é inspirada em tons da natureza e da terra, aponta a diversidade de tons da pele negra e reporta ao mito iorubano de criação do “homem” através do barro.

Ao acrescentar elementos da cultura negra, a obra busca reverenciar parte da lei nº 10.639/2003 que inclui o ensino de história, cultura afro-brasileira e africana no currículo das escolas brasileiras. O livro possui um pequeno glossário ilustrado contemplando as definições de termos presentes no texto como: Ori, Oxalá e Iroco, e destaca outras palavras da diáspora africana, faladas no Brasil.