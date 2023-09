Sedac prorroga prazo para inscrições nos editais da Lei Paulo Gustavo

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) aumentou prazo de inscrições para os editais da Lei Paulo Gustavo (LPG). Agora, os interessados têm até o dia 10 de outubro para cadastrar seus projetos para oito dos nove editais lançados pelo Governo do Estado, com recursos do governo federal. O edital Ecossistemas Regionais de Audiovisual está colocando um prazo até 25 de outubro e o Banco de Avaliadores tem o período de inscrições disponível até 25 de setembro. Serão escolhidos até 420 projetos, com valores entre R$ 50 mil e R$ 4 milhões.Conforme a secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, a prorrogação é dada especialmente em função dos eventos climáticos extremos e a situação de calamidade que assola o RS. “Diante do estado de calamidade que muitos municípios gaúchos estão enfrentando, avaliamos a situação e aumentamos o prazo de inscrições dentro do possível. É importante lembrar que, após oito meses desde a regulamentação da LPG, restaram apenas quatro meses para a execução dos editais, considerando que o prazo final para o repasse dos recursos é o dia 31 de dezembro de 2023. Após as inscrições, é preciso assegurarmos tempo suficiente para o bom andamento das fases de seleção e de contratação dos projetos culturais contemplados”, disse Bia.O diretor do Departamento de Fomento da Sedac, Rafael Balle, ilustra que, com a prorrogação, o prazo total para inscrições é maior do que os 45 dias, minimamente exigido pelo Ministério da Cultura (MinC), que é de cinco dias úteis. "Estamos trabalhando de forma intensa, realizando cursos na capital e no interior, atendendo os proponentes em nossos canais, tirando dúvidas e prestando todo o suporte aos interessados nos editais. Além disso, a procura por novos registros junto ao Cadastro Estadual de Produtor Cultural (CEPC) está alta. E isso é muito positivo", relata Balle. Para a apresentação de projetos é preciso registro prévio junto ao Cadastro Estadual de Proponentes Culturais (CEPC) da Sedac. Ainda é possível realizar novos registros, que devem seguir as seguintes diretrizes: ser pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, inclusive MEI; ter sede no RS; e possuir finalidade cultural. Cada proponente poderá apresentar até três projetos, sendo que poderá ser beneficiado com somente um, a partir da escolha do prioritário ou do projeto melhor pontuado.Confira os novos prazos:Até 25 de setembroChamada Pública Sedac nº 18/2023 - Banco de AvaliadoresAté 10 de outubroEdital SEDAC/LPG nº 16/2023 - Audiovisual I (produção audiovisual)Edital SEDAC/LPG nº 15/2023 - Audiovisual II (sala de cinema e cinema itinerante)Edital SEDAC/LPG nº 14/2023 - Audiovisual III (festivais, mostras e capacitação)Edital SEDAC/LPG nº 11/2023 - Pesquisa, Registro e MemóriaEdital SEDAC/LPG nº 10/2023 - Cultura e EducaçãoEdital SEDAC/LPG nº 12/2023 - Criação ArtísticaEdital SEDAC/LPG nº 08/2023 - Festivais, Mostras e CirculaçãoEdital SEDAC/LPG nº 09/2023 - Arranjos Colaborativos e Criações FuncionaisAté 25 de outubroEdital SEDAC/LPG nº 13/2023 - Audiovisual IV (ecossistema regional de audiovisual)