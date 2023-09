Considerada uma das mais versáteis pianistas do país, Olinda Allessandrini lança o livro Notas em Pauta, nesta terça-feira (26) no Casamundi Cultura (av. Borges de Medeiros, 2500/1909). A sessão de autógrafos inicia às 18h30min. A publicação, editada pelo Casamundi, custa R$ 50,00 (cada exemplar), e pode ser adquirida antecipadamente pelo email , nesta terça-feira (26) no(av. Borges de Medeiros, 2500/1909). A sessão de autógrafos inicia às 18h30min. A publicação, editada pelo Casamundi, custa R$ 50,00 (cada exemplar), e pode ser adquirida antecipadamente pelo email [email protected] ou pelo telefone (51) 991516885.

Na obra, a pianista mergulha na vida e no processo criativo de compositores e oferece aos leitores capítulos fundamentais da História da Música Ocidental construída a partir de sua experiência, somada a uma ampla pesquisa bibliográfica - ao The New Grove Dictionary of Music and Musicians, além de livros biográficos de compositores, livros sobre História da Música e História da Arte, artigos acadêmicos, documentários e entrevistas.



Além de textos, a publicação conta com fotos de diversos compositores, passando por Bach, Haendel, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, Clara Schumann, Tchaikovsky, Wagner a Nepomuceno, Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnatalli, Astor Piazzolla, até Araújo Vianna, a Belle Époque em Porto Alegre, e Pampa gaúcho. Após o lançamento, a obra terá, ainda, sessão de autógrafos na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre.