Las Brujas Cia de Teatro apresenta peça de palhaçaria com foco em ressignificar realidades

A realidade materna, principalmente a de mulheres que vivem nas periferias da cidade, é o mote do espetáculo Riso de mãe é coisa séria, que estreia em Porto Alegre nesta segunda-feira (25). Contando com cinco apresentações gratuitas e descentralizadas (que ocorrerão até o dia 7 de outubro), a montagem é uma criação da Las Brujas Cia de Teatro e Artes Integradas e conta com a consultoria e direção de Ana Fuchs, Karla Concá e Melissa Dornelles, especialistas em palhaçaria feminina.

"Nosso intuito é dar visibilidade às importantes e delicadas questões que permeiam o universo das mães, em especial as da comunidade, bem como promover espaços de compartilhamento e troca", comenta a atriz e palhaça Lolita Goldschmidt. Realizado com recursos do Pró-Cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura, o projeto foi concebido a partir de trocas com mulheres mães da periferia de Porto Alegre, e mostra o dia a dia de muitas mulheres que se sentem invisibilizadas e desvalorizadas quando se tornam mães.

As apresentações serão realizadas na comunidade São José, com o projeto Mãos de Mães do CQM, que atende mães desempregadas; passando também pelo Coletivo Autônomo Morro da Cruz, com o projeto Morro de Amores, que atende mães adolescentes da comunidade, além do IF Restinga, que abrirá suas portas para as mães da comunidade local, Casa de Referência Mulheres Mirabal, que atende mulheres em situação de vulnerabilidade, e ainda o CEA, que proporciona atividades para mulheres catadoras do bairro Bom Jesus.

Confira as datas e locais das apresentações (entrada franca)



25 de setembro

Horário: 15h

Local: CEA - Centro de Educação Ambiental (Avenida Joaquim Porto Villanova, 143 – Bom Jesus)



Horário: 19h30min

Local: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS - Campus Restinga (Rua Alberto Hoffmann, 285 - Restinga)

27 de setembro

Horário: 18h

Local: Coletivo Autônomo Morro da Cruz (Rua Vidal de Negreiros 1652 – Morro da Cruz)



Horário: 15h

Local: Projeto Mãos de Mães – CQM (na Comunidade São José)



7 de outubro

Horário: 15h30min

Local: Casa de Referência Mulheres Mirabal (Rua Souza Reis, 132 - São João)