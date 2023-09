Vicente de Britto Pereira lança novo livro 'A Condição Humana na Experiência Grega'

Terceiro livro do autor Vicente de Britto Pereira, A Condição Humana na Experiência Grega (Letramento, 960 páginas, R$ 149,90) terá lançamento e autógrafos neste sábado (23), às 11h, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Na obra, Britto Pereira reuniu objetivos e desejos que permearam toda sua vida, e escreveu algo que sempre lhe fascinou: falar da condição humana a partir da civilização grega em seus mais diversos pontos de vista.

Em 2013 o autor publicou Ensaios sobre a Embriaguez, obra em que procurou colocar o que sabia e havia vivenciado sobre a questão da adição alcóolica e toxicômana. Na atualidade, prestes a completar 20 anos sem consumo algum de álcool, o novo livro e suas 950 páginas sobre a condição humana são motivo de comemoração. “Naquele livro, ficou claro que tanto os adictos alcóolicos, toxicômanos, e os chamados melancólicos, não aceitavam sua condição humana, procurando superá-la das mais diversas formas, mas especialmente mediante a ingestão de substâncias químicas capazes de lhes dar uma nova vida. Decidi então investigar em cima de uma experiência cultural, real, se esse desejo era algo que a humanidade carregava desde sempre ou se existiram sociedades antigas em que bastava a vida destinada aos homens”, reflete o autor.

E assim se dispôs a examinar com profundidade o caso concreto da experiência grega, entre os séculos VIII e V, período entre Homero e Eurípedes, isto é, até o final da Guerra do Peloponeso e a derrocada

do Império Ateniense. “O desafio a que me propus era hercúleo, pois não se tratava de qualquer período histórico, mas sim aquele que mais marcas deixou no imaginário ocidental, tanto em termos da criação de um cosmos divino, de grande beleza e complexidade, mas também por que a nível dos homens, eles simplesmente criaram uma sociedade libertadora”, completa.