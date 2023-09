As Batucas oferecem oficina experimental de dança, com inscrições abertas

As Batucas, espaço de formação para mulheres que desde 2015 agrega amizades e aprendizados em musicalização com turmas de vocal, pandeiro e grupo percussivo, agora mira também na dança. O projeto oferece, em 29 de setembro, uma oficina experimental de dança, com a professora Mari Duarte, bailarina do grupo Afro-Sul e integrante do Coletivo Corpo Negra.

São duas turmas, às 18h30min e 20h, em uma aula de samba para todos os corpos dançantes, com o objetivo de conhecer as bases rítmicas do samba no corpo. O método inclui as bases, caminhadas, musicalidade e sensualidade através da dança. A oficina acontece no Estúdio das Batucas - que fica na Miguel Tostes, próximo ao Hospital de Clínicas - e as inscrições, pelo valor de R$ 60,00, estão abertas no Sympla.