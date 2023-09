Sixteen Jazz traz Jambo Trio e convidados para apresentar Retrato Sonoro de Raul de Souza

Neste domingo (23), às 19h30min, Jambo Trio leva o espetáculo Retrato Sonoro de Raul de Souza para o palco da Sixteen Station Pub (Rua Benjamin Constant, 747). Julio Rizzo, trombonista, provavelmente o maior fã de Raul de Souza, e o saxofonista Amauri Iablonovski, igualmente admirador, formam um time de músicos cultuadores da obra do artista, frequentemente mencionado entre os melhores trombonistas do mundo. Os ingressos estão à venda no site Sympla, a partir de R$ 22,00. O show Retrato Sonoro de Raul de Souza é a reprodução de dez das vinte composições que estão no projeto O Trombone Brasileiro, livro de partituras e mini biografia do trombonista e saxofonista Raul de Souza, organizado por Álvaro Ramos da Gramofone. A seleção das dez músicas que o Jambo Trio e seus convidados elegeram para o show, trazem toda a genialidade do mestre Raul, com oportunos improvisos, swing, bossa nova e samba Jazz.