Jornalista gaúcha Fernanda Baumhardt lança seu primeiro livro em Porto Alegre

A jornalista Fernanda Baumhardt lança, às 16h deste sábado (23), na Livraria Santos da Galeria Casa Prado (R. Dinarte Ribeiro, 148 ), o seu primeiro livro, Vozes à flor da pele – Uma humanitária brasileira em busca de propósito (Editora Lacre, 244, 2023). A obra revela os bastidores do mundo humanitário, um setor, em geral, romantizado no imaginário das pessoas, e expõe, sem filtro e com coragem, seus dilemas e as difíceis escolhas pessoais que teve que fazer pelo caminho. Ela conta, por exemplo, como decidiu deixar seu trabalho na CNN em Los Angeles para se tornar uma humanitária e participar de 40 missões em 30 países.

Ela atuou como especialista em Comunicação com Comunidades Afetadas por Desastres, junto a diferentes organizações como o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, diversos organismos das Nações Unidas (ONU) e Conselho Norueguês para Refugiados (NRC), tanto na linha de frente quanto em posições mais estratégicas e de coordenação. “Minha principal missão é amplificar as vozes das comunidades para que sejam ouvidas nas mesas de decisões humanitárias e recebam as respostas adequadas” afirma a autora.

Na bagagem dessa robusta experiência, um acervo de mais de 8 mil fotografias e cerca de 300 horas de filmagens e depoimentos. Todo o trabalho foi registrado e mostra a amplificação de vozes de quem nunca teve, especialmente as mulheres. “Elas soltaram a voz e me ensinaram muito”, diz Fernanda, o que inspirou o título do livro que chega agora, em Porto Alegre, depois do lançamento feito no Rio, no mês passado.