Ocre Galeria promove bate-papo com o artista plástico Clóvis Martins Costa neste sábado (23)

Neste sábado (23), das 10h às 11h30min, acontece mais uma edição do projeto Conversa com o Artista na Ocre Galeria (Rua Demétrio Ribeiro, 535). Nesta edição, a iniciativa recebe o artista plástico Clóvis Martins para comentar sobre sua exposição Reverberações Picturais e seu processo artístico, com mediação de Marilice Corona, professora do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). A entrada é franca.

Desde meados de 1999/2000, Clóvis Martins Costa trabalha com a pintura em contato direto com a paisagem, utilizando, dentre outros recursos, a impregnação de tecidos diretamente sobre as margens de rios e lagoas. Sua pesquisa, em que pese tencionar os limites da pintura, também se volta para suas especificidades, como pode ser visto na sua atual exposição, Reverberações Picturais”, em cartaz na Ocre Galeria.



Dividindo seu tempo entre a docência - é professor na Universidade de Pelotas (Ufpel) - e o atelier, que frequenta diariamente, Clóvis Martins Costa apresenta em Reverberações Picturais, um conjunto bastante diversificado, no qual busca explorar, ao menos, duas vertentes distintas em sua pesquisa.



Reverberações Picturais poderá ser visitada até o dia 30 de setembro próximo, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 13h30min. A entrada é franca.