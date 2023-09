Espetáculo 'Sinfonia Italiana" leva romantismo do século 19 para Casa da OSPA

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) recebe dois convidados internacionais para o espetáculo Sinfonia Italiana, neste sábado (23), às 17h, na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.051). O regente espanhol Manuel Coves, com ampla experiência como condutor de concertos, conduz a Orquestra junto ao premiado pianista húngaro Valentin Magyar, que interpreta os solos de Concerto nº 1 para Piano, de Franz Liszt. Os ingressos estão disponíveis na Sympla (Ospa) recebe dois convidados internacionais para o espetáculo Sinfonia Italiana, neste sábado (23), às 17h, na Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.051). O regente espanhol, com ampla experiência como condutor de concertos, conduz a Orquestra junto ao premiado pianista húngaro, que interpreta os solos de Concerto nº 1 para Piano, de Franz Liszt. Os ingressos estão disponíveis na, no valor incial de R$ 10,00. Antes da apresentação, às 16h, Milton Ribeiro fala sobre as obras que estão no programa, dentro da série Notas de Concerto.

A ópera A Força do Destino, do italiano Giuseppe Verdi (1813 – 1901), inicia o espetáculo. Apesar da peça ter estreado em 1862, na Rússia, sua introdução definitiva viria a ser apresentada somente sete anos depois. Verdi costurou em seu prelúdio diversos temas musicais da ópera. Sua orquestração envolvente e espirituosa torna a obra frequentemente reproduzida no repertório sinfônico.



A composição que dá nome ao espetáculo é uma das mais festivas de Felix Mendelssohn (1809 – 1847). A maior parte da Sinfonia nº 4 em Lá Maior, ‘Italiana’ foi escrita durante o período em que o artista esteve na Itália. Ao vivenciar o clima, a arquitetura, as danças e a beleza natural por onde visitava, o alemão tentou canalizar todas essas experiências nessa sinfonia. No entanto, após sua estreia, a obra chegou a ser retirada de circulação para revisões, e Mendelssohn faleceu antes de conseguir terminá-la. A versão definitiva da Sinfonia Italiana foi publicada quatro anos após sua morte, e o “saltarello” do último movimento – dança típica italiana.